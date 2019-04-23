На севере Танзании еще одна женщина убита при загадочных обстоятельствах

Аруша, Танзания, , 14:45 — REGNUM В городе Мто ва Мбу округа Мондули произошло десятое за три года убийство женщины, осуществленное при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, 62-летняя Анастасия Пауло была найдена мертвой в своем доме. Полиция связывает обстоятельства убийства с предрассудками, пьянством, завистью, неразделенной любовью, а также жестокостью по отношению к женщинам.

«Мы не знаем причину смерти, мы обнаружили тело внутри, дверь была закрыта снаружи», — рассказала одна из соседок погибшей, обнаружившая труп.

Соседи вызвали полицию. У погибшей осталось восемь детей, сообщает полиция. Начальник полиции по области Аруша Джонатан Шана заявил, что расследование обстоятельств убийства продолжается.

Ранее, 2 марта, убитой была найдена 26-летняя Эстер Фиссо. За последние три года при загадочных обстоятельствах были обнаружены трупы еще восьми женщин разного возраста.

В феврале из-за криминальной обстановки город посетил министр внутренних дел Канги Лугола.