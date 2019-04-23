Из-за отравления воспитанников детсада в Севастополе СК возбудил дело

Севастополь, , 14:31 — REGNUM В Севастополе по факту отравления воспитанников местного детского сада возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Как отмечается в сообщении, уголовное дело было возбуждено «по результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга средств массовой информации».

Из информации СМИ следователям стало известно, что воспитанники детского сада Нахимовского района употребили техническую жидкость.

«В настоящее время предварительно установлено, что 10 апреля текущего года трое малолетних воспитанников ГБОУ города Севастополя «Образовательный центр им. В. Д. Ревякина», гуляя без надлежащего присмотра, нашли на веранде ранее оставленную там сотрудниками дошкольного учреждения бутылку с растворителем. Приняв жидкость за воду, дети выпили опасное вещество. Пострадавшие детсадовцы были доставлены в больницу, двоим из них поставлен диагноз «химический ожог пищевода и желудка», — говорится в сообщении СК РФ.

В ближайшее время экспертиза должна установить степень вреда, нанесенного здоровью детей.

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