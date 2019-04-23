На Алтае осудили ОПГ мошенников, обманывавших детей-сирот и инвалидов

Барнаул, , 14:32 — REGNUM В Алтайском крае к реальным срокам лишения свободы (от пяти с половиной до шести лет колонии общего режима) приговорены члены организованной группы, которая в течение двух лет осуществляла махинации с квартирами, предназначавшимися для детей-сирот и детей-инвалидов. Подробности сегодня, 23 апреля, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как следует из материалов уголовного дела, инициатором противоправных действий стала теперь уже бывший начальник КГКУ «Региональное жилищное управление».

"Чиновница располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к поставляемым квартирам. Данную информацию она передавала подконтрольным ей риелторам, которые в рамках адресных инвестиционных программ подыскивали для заключения государственных контрактов по поставке жилых помещений квартиры детям-сиротам и детям-инвалидам, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которых была значительно ниже стоимости, объявленной для аукциона», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, в дальнейшем путем введения в заблуждение продавцов подобранного жилья, действуя по доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, члены преступной группы заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества, а разницу между стоимостью квартир делили между собой.

Следствие установило, что таким образом с 2014 по 2016 годы злоумышленники реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету РФ и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16 миллионов рублей.