Президент Турции выразил соболезнования лидеру оппозиции после нападения

Анкара, , 14:44 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу во время посещения церемонии похорон турецких военнослужащих, погибших на иракской границе, подвергся нападению группы лиц. Генеральная прокуратура арестовала некоторых подозреваемых, другие в розыске.

Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı передает подробности случившегося. Нападавшие, выкрикивая: «Шахиды (в исламе, мученик за веру) не умирают, а родина — неделима, будь проклята РПК (Рабочая партия Курдистана)», — нанесли Кылычдароглу несколько ударов кулаками. Сотрудники подразделений спецслужб, полиции и внутренних войск защитили политика, посадив в бронированную машину, и доставили его в безопасный дом. Там Кылычдароглу навестили министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, глава Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер и Командующий сухопутными войсками Умит Дюндар. Кемаль Кылычдароглу поделился тем, что семья, в дом которой его привезли сотрудники турецких спецслужб, обошлась с ним гостеприимно и даже напоила чаем. По его словам, он отказался от предложений сотрудников спецслужб покинуть убежище, надев маску и военную форму. Свои соболезнования политику в связи со случившимся поспешил выразить и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.