Кисель — в ведре: как кормят и содержат детей в алтайском частном детсаду

с. Майма, Алтай, , 14:08 — REGNUM Инцидент, произошедший с 8 по 11 апреля 2019 года в майминском детском саду «Мама сова» (Республика Алтай), где была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, позволил выявить ряд других серьёзных нарушений в этом частном детском заведении. Подробности сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ходе разбирательств выяснилось, что заражение пяти воспитанников ротавирусной инфекцией произошло потому, что в этом детском саду не следили за наличием справок о состоянии здоровья и приняли в группу ребёнка, являвшегося носителем ротавирусной инфекции. В результате заболели еще четыре воспитанника.

«Причиной распространения инфекции послужило несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в детском саду, несоблюдение сотрудниками правил личной гигиены, безответственное отношение работников к своим обязанностям», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным специалистов ведомства, сказанное подтверждается обнаружением РНК ротавирусов в смывах, взятых в различных местах.

Все заболевшие дети уже выздоровели, но в надзорном органе полагают, что, не случись кишечной инфекции, воспитанники этого частного детского сада могли подхватить любую другую, поскольку в ходе проверок вскрылся целый «букет» нарушений. В частности, речь идёт об отсутствии медицинского обслуживания, тогда как в ясельной групповой в аптечке обнаружены лекарственные препараты, которые не должны использоваться без назначения врача.

«Сама индивидуальный предприниматель — заведующая детским садом работает без медицинской книжки, нет допуска к работе у водителя-перевозчика готовой пищи», — отметили в Роспотребнадзоре.

При проверке организации процесса питания детей проверяющие выявили несоблюдение условий и сроков реализации пищи. К тому же доставка части блюд в раздаточную осуществлялась весьма своеобразно: салат — в пластиковом контейнере, кисель — в пластмассовом ведре.

Напомним, в министерстве просвещения (Минпросвещения) Российской Федерации уже разработали документ, согласно которому предлагается выделять субсидии из федерального бюджета на создание дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в частных детских садах. По мнению авторов данной инициативы, это позволит матерям выйти раньше из отпуска по уходу за малышом, а также повысить доступность дошкольного образования для детей.

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