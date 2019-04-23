Взрывы на Шри-Ланке унесли жизни 45 детей

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:01 — REGNUM Жертвами серии терактов на острове Шри-Ланка, совершенных в католическую пасху, стали 45 детей. Об этом сообщил пресс-секретарь Unicef Кристоф Бульерак, передает Reuters.

Напомним, при взрывах погибли дети богатейшего бизнесмена Дании Андерса Холха Повлсена. Бизнесмен и его супруга лишились троих из четверых детей.

Власти островного государства полагают, что теракты 21 апреля совершили местные экстремисты в ответ на мартовский теракт в новозелендском Крайстчёрче. Исполнители терактов погибли при взрывах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 апреля, на Шри-Ланке погиб 321 человек, в больницах остается 521 раненый. В медучреждениях находится 41 неопознанное тело.

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