Вторник, 23 Апреля 2019 года
14:03:08 МСК

Буддисты Лас-Вегаса отдали дань памяти жертвам терактов в Шри-Ланке

Происшествия

Детали

Буддисты Лас-Вегаса отдали дань памяти жертвам терактов в Шри-Ланке
Иллюстрация: Цитата со страницы Стивена Хорсфорда в Twitter

Лас-Вегас, США, 23 апреля 2019, 14:02 — REGNUM  Сообщество буддистов Лас-Вегаса (штат Невада) собрались в память о более чем 320 погибших во время терактов в Шри-Ланке, сообщил конгрессмен Стивен Хорстфорд на своей странице в твиттере.

«В это время важно оставаться объединенными любовью», — говорит американский законодатель.

Напомним, по словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Видживардене, у следствия есть версия: серия из восьми взрывов в этой стране, прогремевших в дни католических праздников, стала «ответом» экстремистов на новозеландский теракт в мечетях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить