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В России приостановят продажу туров на Шри-Ланку

Происшествия

В связи с серией взрывов в островном государстве

Москва, 23 апреля 2019, 13:59 — REGNUM  Российские туроператоры приостановят продажу туров и продвижение туров на Шри-Ланку. Такие рекомендации дал Ростуризм, сообщается на сайте ведомства.

Российским туристам также рекомендуется воздержаться от туристических поездок на Шри-Ланку.

Гражданам РФ, уже находящимся на Шри-Ланке, предлагается принимать все необходимые меры безопасности. Быть осторожными и не покидать территории отелей.

Подробности: Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 320 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Жертвами взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи числится 321 человек. По данным МИД РФ, российских граждан среди пострадавших нет.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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