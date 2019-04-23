В России приостановят продажу туров на Шри-Ланку

Москва, , 13:59 — REGNUM Российские туроператоры приостановят продажу туров и продвижение туров на Шри-Ланку. Такие рекомендации дал Ростуризм, сообщается на сайте ведомства.

Российским туристам также рекомендуется воздержаться от туристических поездок на Шри-Ланку.

Гражданам РФ, уже находящимся на Шри-Ланке, предлагается принимать все необходимые меры безопасности. Быть осторожными и не покидать территории отелей.

Подробности: Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 320 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Жертвами взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи числится 321 человек. По данным МИД РФ, российских граждан среди пострадавших нет.

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