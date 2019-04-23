В Севастополе возбудили уголовное дело после отравления детей в детсаду

Севастополь, , 13:59 — REGNUM Правоохранители возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанниками детского сада в Севастополе химическим веществом. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СК РФ.

«В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о том, что в детском саду Нахимовского района дети употребили техническую жидкость. Предварительно установлено, что 10 апреля текущего года трое малолетних воспитанников ГБОУ города Севастополя «Образовательный центр им. В. Д. Ревякина», гуляя без надлежащего присмотра, нашли на веранде ранее оставленную там сотрудниками дошкольного учреждения бутылку с растворителем. Приняв жидкость за воду, дети выпили опасное вещество. Пострадавшие детсадовцы были доставлены в больницу, двоим из них поставлен диагноз «химический ожог пищевода и желудка», — отметили в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в севастопольском образовательном центре «Ревякина» трое детей отравились растворителем и были госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы.

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