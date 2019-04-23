В Петербурге из-за перепланировки отошла стена многоэтажного дома

Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Из-за самовольной перепланировки квартиры на первом этаже отошла часть стены многоэтажного дома №120 по Гражданскому проспекту Санкт-Петербурга. Это вызвало панику у жителей дома, однако власти утверждают, что угрозы обрушения нет, поэтому эвакуация людей не проводилась.

Как сообщает 23 апреля телеканал «Санкт-Петербург», причиной деформации стал ремонт, который ведет собственник одной из квартир без согласования. В ходе работ была проведена неквалифицированная перепланировка.

Увидев отошедшую стеновую панель, жители забили тревогу, опасаясь обрушения всего 12-этажного здания. Однако представители администрации Калининского района Петербурга уверены, что причин для эвакуации людей нет.

«Аварийности по данному дому нет. Данная панель является навесной. На конструктив дома не влияет. Стена не несущая, паники не нужно, дом расселять не нужно. Все необходимые мероприятия будут выполнены», — сказал Сергей Тишков, замдиректора государственного учреждения «Жилищное агентство Калининского района».

Восстанавливать целостность конструкции будут за счет владельца квартиры, где велись работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в центре Петербурга завершились восстановительные работы в доме №20 на Зверинской улице. Его конструкции треснули в июле 2018 года, сделав невозможным проживание людей в нескольких пострадавших квартирах.

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