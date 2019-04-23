В Волгоградской области будут судить насильника и убийцу

Волгоград, , 13:34 — REGNUM Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы — по версии следствия, он причастен к изнасилованию и убийству 16-летней девушки из Волгоградского поселка Елань, а также убийству 19-летней жительницы Москвы, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе СК. Обвиняемый уже был судим и отбыл девять лет в местах лишения свободы за сексуальное насилие в отношение малолетней.

По данным следствия, утром 20 сентября 2018 года обвиняемый, проезжая по рабочему поселку Елань, увидел 16-летнюю студентку местного колледжа. Он попросил девушку показать дорогу и она села к нему в машину. Затем мужчина, насильно удерживая ее в салоне и угрожая убийством, вывез ее за пределы населенного пункта. Уже на территории Воронежской области он избил девушку, ранил ее ножом, затем изнасиловал, а после истязаний задушил ее. Тело он спрятал в лесополосе возле автодороги.

После того, как убийство было раскрыто, следователи стали изучать возможную причастность обвиняемого к другим аналогичными преступлениям. В результате следователям удалось получить доказательства вины мужчины в другом страшном преступлении — убийцы 19-летней москвички. Девушку он подвозил до Подольска. В дороге, по его словам, они поссорились из-за оплаты проезда. Мужчина задушил попутчицу, а тело спрятал на пустыре недалеко от Домодедовского шоссе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.