Дело экс-главы Марий Эл рассматривают на фоне жалобы в ЕСПЧ

Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM В Нижнем Новгороде сегодня, 23 апреля, начались судебные слушания по уголовному делу в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Разбирательства идут в закрытом от прессе режиме. При этом стало известно, что одна из фигуранток уголовного дела подала жалобу в ЕСПЧ.

Дело в отношении Леонида Маркелова поступило в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 2 апреля. Предварительное судебное слушание, которое назначено на 23 апреля, сделали закрытым.

В прессе появилась информация о том, что в Страсбургском суде (Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ) зарегистрирована жалоба одной из фигуранток уголовного дела в отношении бывшего главы региона — главы компании «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой, касающаяся истечения срока давности её содержания в следственном изоляторе. Напомним, она находится в СИЗО два года, в январе 2019 года срок её содержания под стражей был продлён до 3 мая 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Ему инкриминируют взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат марийского Госсобрания, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхозаИраиды Долгушевой.

Следствие полагает, что Маркелов получил взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В конце января Верховный суд России удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда. Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл. Дело передали в суд Нижнего Новгорода.

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