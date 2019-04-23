В России передали в суд первое дело по антидопинговой статье

Москва, , 13:03 — REGNUM Первое возбужденное в России уголовное дело по антидопинговой статье передано в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, уголовное дело по статье «Склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте» (ст. 230. 1УК РФ) было возбуждено против инструктора одного из физкультурно-оздоровительных центров Северодвинска Архангельской области.

Предварительно установлено, что обвиняемый выбрал из воспитанников трех спортсменов, показывающих высокие результаты, и начал их готовить к общероссийским соревнованиям по пауэрлифтингу, убедив их в необходимости использования запрещенных веществ (тестостерона).

«Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу», — добавила Волк.

Напомним, согласно статье 230.1 УК РФ, склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, либо ограничением свободы на срок до одного года.