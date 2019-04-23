Четыре взрыва прогремели к востоку от ливийской столицы — СМИ

Триполи, , 12:56 — REGNUM Жители Триполи сообщили, что слышали взрывы, которые прогремели к востоку от ливийской столицы, передает 23 апреля Almanar News.

По словам очевидцев, взрывы прогремели в районе Айн Зара и Халля аль-Ферджан на востоке Триполи. Они также добавили, что перед взрывами пролетала авиация.

Напомним, 17 апреля город Триполи подвергся ракетному обстрелу. В результате чего погибло четыре человека. Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отвергли свою причастность к обстрелам.

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