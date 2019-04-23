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Проливные дожди в Уганде привели к гибели 20 человек

Происшествия

Сотни людей пострадали

Кампала, 23 апреля 2019, 12:55 — REGNUM  В результате обильных осадков в Уганде погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает 23 апреля Anadolu Ajansi.

«Три округа пострадали от сильного ливня, в результате чего было разрушено более 200 домов. Более 20 человек погибли», — заявил глава одного из районов Уильям Кииза.

Дожди начались после продолжительной засухи, которая нанесла значительный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Как отмечают эксперты, в Уганде наблюдается изменение климата, вызванное массовой вырубкой деревьев.

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