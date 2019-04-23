В Курганской области заключённый «заминировал» школу

Курган, , 12:55 — REGNUM В Курганской области осуждён заключённый, который из колонии по телефону «заминировал» школу. Приговором суда ему продлён срок лишения свободы на год и два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Судом установлено, что 21-летний гражданин 4 октября 2017 года, отбывая наказание в исправительном учреждении в Кургане, с мобильного телефона сообщил по номеру «112» заведомо ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в общеобразовательной школе, расположенной на территории колонии, где он отбывает наказание. Вскоре он позвонил по номеру «02», сообщив о бомбе в одном из отрядов исправительного учреждения.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объёме. Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») — лишение свободы на 1 год и 2 месяца, а также штраф в общей сумме свыше 8 тыс.рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил. В прокуратуре отметили, что мобильные телефоны запрещены в исправительных учреждениях.