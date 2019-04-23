Москва, , 12:42 — REGNUM

Российская поп-певица МакSим (Марина Абросимова) попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщила её менеджер Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BwliWuWh9Hm/

«На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим, попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву», — написала Соколова.

По ее словам, в настоящее время состояние певицы стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. По прогнозам врачей, Марина Абросимова будет находиться на реабилитации «до 20 чисел мая».

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