Из-за пала сухой травы в Чувашии сгорели шесть домов

Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашии за сутки, 22 апреля, произошло 20 пожаров из-за пала сухой травы и мусора. Об этом сообщили ИА REGNUM в ГКЧС республики. По данным ГУ МЧС, возгораний было 19.

В ГКЧС Чувашии информируют, что 22 апреля в республике зарегистрировано 20 случаев возгорания сухой травы и мусора в Чебоксарском, Алатырском, Порецком, Канашском, Аликовском районах, также в городах Чебоксары, Шумерля, Цивильск и Алатырь. Обстоятельства происшествий выясняются.

В ГУ МЧС по Чувашии сообщают, что за дежурные сутки зарегистрированы 24 пожара. 19 из них — возгорания сухой травы и мусора, которые чаще становятся причиной пожаров в постройках. В частности, 22 апреля из-за неосторожности при сжигании мусора сгорела баня в одном из дворов поселка Восход Алатырского района. Спасателям удалось отстоять от огня расположенный рядом дом. По той же причине разгорелся пожар в деревне Дмитриевка Канашского района, где перешедшее с сухой травы пламя уничтожило дачные дома и постройки в шести хозяйствах, пострадавших нет.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрировано 479 пожаров, что на 80,08% больше, чем аналогичного прошлогоднего периода. В результате пожаров погибли 29 человек, травмы различной степени тяжести получили 19 человек (за аналогичный прошлогодний период — 19 и 28 соответственно). Предварительный материальный ущерб оценивается в 21 868 тыс рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Чувашии с 24 апреля устанавливается пожароопасный сезон, с 1 мая — особый противопожарный режим. Жителям будет запрещено посещение лесов при IV—V классах пожарной опасности, также вводится запрет на разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы.

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Напомним, ранее в Алатыре и Алатырском районе в связи с увеличением числа пожаров введён особый противопожарный режим. 17 апреля в Алатырском районе выгорело 23 гектара, предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. 18 апреля в Кшаушском сельском поселении Чебоксарского района произошёл крупный пожар: на двух полях сгорело около 15 га сухой травы. Здесь с осени не была убрана люцерна, которая за это время затвердела и превратилась в «горючий материал». Предварительная причина пожара — поджог.

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