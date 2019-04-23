МЧС устранило последствия взрыва электросамоката в центре Москвы

Москва, , 12:27 — REGNUM Причиной пожара в жилом доме в центре Москвы стал взрыв аккумулятора электросамоката, сообщает 23 апреля Рен ТВ.

ЧП произошло в одной из квартир дома на Хамовническом Валу. В результате горели личные вещи, охваченная огнём площадь составила 5 квадратных метров.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место пожара и быстро его потушили. Из дома эвакуированы 30 человек. Пострадавших нет.

Издание обращает также внимание на трещину на стене дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вор проник в дом и случайно его спалил, нанеся хозяину ущерб в размере 500 тысяч рублей.

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