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МЧС устранило последствия взрыва электросамоката в центре Москвы

Происшествия

Пожар возник в квартире жилого дома на Хамовническом Валу

Москва, 23 апреля 2019, 12:27 — REGNUM  Причиной пожара в жилом доме в центре Москвы стал взрыв аккумулятора электросамоката, сообщает 23 апреля Рен ТВ.

ЧП произошло в одной из квартир дома на Хамовническом Валу. В результате горели личные вещи, охваченная огнём площадь составила 5 квадратных метров.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место пожара и быстро его потушили. Из дома эвакуированы 30 человек. Пострадавших нет.

Издание обращает также внимание на трещину на стене дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вор проник в дом и случайно его спалил, нанеся хозяину ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Неаккуратный грабитель из Дагестана спалил дом, пытаясь согреться

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Пожары в жилых домах
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