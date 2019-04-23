В Ярославской области житель принес артиллерийский снаряд в сельсовет

Рыбинск, Ярославская область, , 12:26 — REGNUM Житель поселка Глебовское Рыбинского района Ярославской области обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области. Опасную находку он решил отнести в поселковую администрацию. Там сочли ситуацию опасной, глава администрации поселка Глебовское принял решение об эвакуации людей из здания. Территория была оцеплена сотрудниками Росгвардии. На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН города Рыбинска. После осмотра опасного предмета выяснилось, что это 45-миллиметровый снаряд 1904 года выпуска. Опасности для людей он не представлял. Снаряд вывезли на специальный полигон и уничтожили накладным зарядом.

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