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В Ярославской области житель принес артиллерийский снаряд в сельсовет

Происшествия

Здание поселковой администрации было эвакуировано, прибывшие на место специалисты определили, что это 45-миллиметровый снаряд 1904 года выпуска

В Ярославской области житель принес артиллерийский снаряд в сельсовет
Иллюстрация: Управление Росгвардии по ЯО
Артиллерийский снаряд

Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля 2019, 12:26 — REGNUM  Житель поселка Глебовское Рыбинского района Ярославской области обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области. Опасную находку он решил отнести в поселковую администрацию. Там сочли ситуацию опасной, глава администрации поселка Глебовское принял решение об эвакуации людей из здания. Территория была оцеплена сотрудниками Росгвардии. На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН города Рыбинска. После осмотра опасного предмета выяснилось, что это 45-миллиметровый снаряд 1904 года выпуска. Опасности для людей он не представлял. Снаряд вывезли на специальный полигон и уничтожили накладным зарядом.

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