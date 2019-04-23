Приезжий из Азии задержан в Ленобласти за изнасилование малолетней девочки

Гатчина, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM В городе Гатчина Ленинградской области задержан 38-летний гражданин одной из азиатских стран, подозреваемый в изнасиловании 13-летней школьницы. Факт преступления вскрылся при медосмотре девочки, у которой обнаружилась беременность.

Медики 22 апреля сообщили в полицию о том, что у девочки выявлена беременность на 29-й неделе. Потерпевшая рассказала, что в 2017—2018 годах ее неоднократно насиловал сожитель ее матери, отметили в пресс-службе Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали предполагаемого преступника, а органы СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как установлено, сексуальное насилие над ребенком происходило в одной из деревень Гатчинского района Ленобласти.

«Следователи установили, что мужчина находился на территории Российской Федерации нелегально, нигде не работал. Мать пострадавшей девочки ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

В настоящее время идет установление всех обстоятельств преступления. Также будет дана оценка деятельности субъектов профилактики, которые не предотвратили и не выявили преступление в отношении девочки. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявления обвинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 года в Ленинградской области был осужден 26-летний мужчина, изнасиловавший восьмилетнего мальчика в общественной бане Ивангорода (Кингисеппский район Ленобласти). В ходе следствия педофил также признался в изнасиловании пятилетней девочки в Москве.

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В октябре 2018 года городе Сосновый Бор Ленинградской области задержан 44-летний местный житель, который заманил 9-летнего ребенка в свою квартиру и совершил над ним сексуальное насилие.

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В начале сентября 2018 года в Ленинградской области был вынесен приговор жителю Санкт-Петербурга, который заманил в квартиру, изнасиловал и задушил 10-летнего школьника, а затем расчленил его тело, чтобы спрятать следы преступления. Преступник осужден на пожизненный срок.