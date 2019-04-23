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Около 500 человек эвакуированы из оперного театра в Сиднее

Происшествия

Причиной стала утечка газа

Около 500 человек эвакуированы из оперного театра в Сиднее
Оперный театр. Сидней

Сидней, Австралия, 23 апреля 2019, 11:49 — REGNUM  Из-за утечки газа около 500 человек были эвакуированы из здания Сиднейского оперного театра в Австралии. Об этом сообщается на странице пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

«Около 500 человек были эвакуированы из зала и прилегающих ресторанов», — говорится в сообщении.

Там также сказано, что на месте работает газовая компания, а пожарные следят за уровнем газа в воздухе.

По сообщению местных СМИ, улица Маккуори, которая ведет к зданию театра, была перекрыта в обоих направлениях.

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Утечки и разливы химических веществ
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