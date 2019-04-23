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В Калужской области клещи покусали 26 человек

Происшествия

Каждое шестое насекомое оказалось заражённым клещевым иксодовым боррелиозом

В Калужской области клещи покусали 26 человек
Клещ

Калуга, 23 апреля 2019, 11:45 — REGNUM  В Калужской области на минувшей неделе 26 человек, пострадавших от укусов клещей, обратились к медикам. Среди них было восемь детей.

Как сообщили 23 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лабораторно было исследовано 26 клещей, у четырёх экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.

В основном, укусы клещами происходят по причине несоблюдения правил безопасности при работе на дачных участках, посещении леса. При укусе клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение, где квалифицированно его удалят.

Также каждый пострадавший может сдать снятого с себя клеща на исследование в региональный Центр гигиены и эпидемиологии для своевременного проведения антибиотикотерапии в случае положительного результата исследования инфицированности клеща.

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Клещевой сезон
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