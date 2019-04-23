г. Опочка, , 11:38 — REGNUM

В Псковской области Опочецкий районный суд признал виновным в совершении ДТП 47-летнего местного жителя, который 26 ноября 2018 года сбил двух детей на автобусной остановке в городе Опочка. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, суд установил, что на момент наезда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Управляя автомобилем УАЗ-31 519, он выехал на встречную полосу и заехал на площадку автобусной остановки, где ждали автобуса дети. В результате травмы и тяжкий вред здоровью получили два ребёнка — 2006 и 2005 года рождения.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом с него взыскано 950 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда потерпевшим.

Читайте также: По факту ДТП с псковскими школьниками возбуждено уголовное дело

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ДТП в Опочке в Псковской области усиливали рейды по борьбе с пьяными водителями, а также пересматривали работу санавиации, так как медицинский вертолёт не мог вылететь за пострадавшими детьми из-за непогоды.

Читайте ранее в этом сюжете: После ДТП в Опочке в Псковской области пересмотрят работу санавиации