Юную петербурженку подозревают в нападении на мальчика-мигранта

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Жительницу центра Петербурга, 2002 года рождения, подозревают в нападении с ножом на 11-летнего мальчика, приехавшего в город с семьей из Таджикистана. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ненависть по национальному признаку.

Как сообщает 23 апреля агентство «Оперативное прикрытие», мальчик 2008 года рождения 19 апреля был доставлен в детскую больницу с ножевыми ранениями головы и шеи. Он рассказал, что на него напала с ножом неизвестная девушка у дома 4 по Двинской улице.

22 апреля полицейскими была задержана девятиклассница одной из школ города. Возбуждено уголовное дело, мера пресечения в отношении подозреваемой не избиралась.

Как дополняет «Фонтанка», инцидент произошел после знакомства мальчика со школьницами, распивавшими спиртное на детской площадке на Двинской улице.

«С одной из новых знакомых мальчик прогулялся в сторону гаражей, откуда позднее его и забрали в больницу <…> Следствие считает, что ножом она воспользовалась, проникшись ненавистью по национальным мотивам», — сообщает источник.

Подозреваемая проживает с матерью и старшим братом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Санкт-Петербурге был вынесен судебный приговор по уголовному делу о нападении группы молодых людей на пассажиров метро, имеющих не европейскую внешность. Это преступление произошло 9 декабря 2017 года и вызвало большой общественный резонанс.

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