Тела четырёх жителей алтайского села Вавилон обнаружены на пожаре

с. Вавилон, Алтайский край, , 11:26 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей в селе Вавилон Алейского района ночью 23 апреля. Согласно официальному сообщению ведомства, при тушении пожара были обнаружены тела четырех человек: 63-летнего хозяина, его 40-летней сожительницы и двух односельчанок.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю пояснили, что пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты, но одноэтажный деревянный дом на тот момент был уже охвачен огнем.

«В тушении были задействованы девять человек личного состава противопожарной службы и три единицы техники. В течение получаса возгорание было ликвидировано на площади около 50 квадратных метров», — пояснили пожарные. По их словам, пожар начался с веранды, и наиболее вероятная его причина — неосторожность при обращении с огнем.

«Очевидно, что находившиеся в доме люди вовремя не заметили возгорание, сообщение от очевидцев в службу спасения поступило с опозданием, когда пламя уже охватило значительную площадь. Также со слов свидетелей известно, что трагедии предшествовало распитие спиртных напитков», — отметили в МЧС.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, после осмотра места происшествия следователям предстоит провести ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническую и судебно-медицинскую и опросить очевидцев произошедшего.

Всего за 22 апреля на территории Алтайского края произошло 97 пожаров. В разных местах региона развевался дым от горящей травы.