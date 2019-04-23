В Ярославле следственный комитет ищет жертв сексуального маньяка

Ярославль, , 11:17 — REGNUM Следственный комитет по Ярославской области ищет жертв маньяка, задержанного в городе в апреле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следователи опубликовали фрагмент видео следственного эксперимента с участием ранее судимого 59-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и разбое.

4 апреля 2019 года вечером злоумышленник на улице Большой Химической напал на 12-летнего мальчика. Приставив к горлу потерпевшего нож и угрожая убийством, он похитил у него сотовый телефон, после чего привел подростка в лесополосу, где совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

Спустя несколько дней подозреваемый был задержан полицией в ходе масштабных розыскных мероприятий.

«Поскольку у следствия имеются основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению других преступлений, просим общественность обратить внимание на видео, фиксирующее проверку показаний на месте. Запись сделана в апреле текущего года», — говорится в сообщении СУ СКР по Ярославской области.

Начиная с 1975 года обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Последний раз освободился из мест лишения свободы в марте 2018 года.

После освобождения мужчина перемещался по территории Ярославской области, проживая как в городе Ярославле, так и в Ростове, Гаврилов-Яме, Семибратово и в различных населенных пунктах Ярославского района. Ночевал на улице, в подъездах жилых домов, заброшенных строениях.

Следователи ищут жертв маньяка и просят обращаться потерпевших по телефонам 8 (4852) 42-97-85 , 8(4852) 42−97−87 или по «телефону доверия» следственного управления 8 (4852) 42-05-50 .

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