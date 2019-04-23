В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

Мехико, , 11:06 — REGNUM В Мексике в центральной части и на юго-западе страны зарегистрированы подземные толчки. Магнитуда составила 5,5, сообщает El Arte de Servir.

Читайте также: В Мексике произошли десятки землетрясений

В Национальной сейсмологической службе Мексики уточнили, что эпицентр находился в 65 км от города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака. Землетрясение произошло накануне, 22 апреля, в 15:15 по местному времени.

https://twitter.com/SismologicoMX/status/1120427578769145856

Изначально сообщалось, что землетрясение было зарегистрировано в 65 км к юго-западу от Ометепека в штате Герреро. Впоследствии эти данные были скорректированы.

Также в сюжете: У побережья Мексики произошло землетрясение

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в течение пяти часов в штате Оахака в Мексике было зафиксировано 42 землетрясения. Диапазон магнитуд — от 1,9 до 4,4. О серьезных последствиях подземных толчков не сообщалось.