Вторник, 23 Апреля 2019 года
11:13:51 МСК

Пожар в Нотр-Даме: несчастный случай или поджог – опрос

Происшествия

Опрос ВЦИОМ

Москва, 23 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  О пожаре в Нотр-Дам-де-Пари во Франции знают подавляющее большинство жителей России (92%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению большинства российских граждан (56%), пожар в соборе Парижской Богоматери — это несчастный случай. 26% респондентов считают, что это умышленный поджог.

России нужно помочь Франции в восстановлении собора, так думают 51% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 44%.

Опрос проведен 20 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Читайте также: В Париже оценили предложение России помочь в реставрации Нотр-Дама

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля 2019 года пожар уничтожил значительную часть собора Нотр-Дам-де-Пари.

На данную тему: Названа новая версия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить