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В Танзании конфисковали грузы драгоценных камней стоимостью $157 тыс

Происшествия

В грузах находилось восемь видов драгоценных камней

Наманга, Танзания, 23 апреля 2019, 12:52 — REGNUM  На границе между Танзанией и Кенией в период с февраля по март 2019 года были задержаны контрабандные грузы драгоценных камней общей стоимостью 363 миллиона танзанийских шиллинга (около 157 тысяч долларов США). Драгоценные камни были обнаружены с помощью сканера для осмотра грузов в таможенном пункте Наманга, передает газета Nipashe.

Контрабанду обнаружили сотрудники таможни со стороны Танзании.

Таможенный офицер из департамента по осмотру полезных ископаемых Арнольд Францис заявил, что в грузах находились девять видов драгоценных камней. Подозреваемым в нелегальной перевозке камней будет постановлено выплатить 7% от стоимости груза в виде налога.

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Контрабанда и борьба с ней
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