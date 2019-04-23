В Танзании конфисковали грузы драгоценных камней стоимостью $157 тыс

Наманга, Танзания, , 12:52 — REGNUM На границе между Танзанией и Кенией в период с февраля по март 2019 года были задержаны контрабандные грузы драгоценных камней общей стоимостью 363 миллиона танзанийских шиллинга (около 157 тысяч долларов США). Драгоценные камни были обнаружены с помощью сканера для осмотра грузов в таможенном пункте Наманга, передает газета Nipashe.

Контрабанду обнаружили сотрудники таможни со стороны Танзании.

Таможенный офицер из департамента по осмотру полезных ископаемых Арнольд Францис заявил, что в грузах находились девять видов драгоценных камней. Подозреваемым в нелегальной перевозке камней будет постановлено выплатить 7% от стоимости груза в виде налога.