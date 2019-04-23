За последние сутки в Забайкалье произошло семь ландшафтных пожаров

Чита, , 10:50 — REGNUM Обстановка с ландшафтными пожарами в Забайкалье по-прежнему остаётся напряжённой из-за сильного ветра. Согласно официальным данным ГУ «Забайкалпожспас», за прошедшие сутки работники подразделений семь раз выезжали на их тушение: общая площадь, пройденная огнём, составила 143 га.

Известно, что накануне вечером, 22 апреля, степной пожар возник в районе чабанской стоянки села Тальбарджей. Его ликвидацией занимался боевой расчёт пожарной части с. Мангут ГУ «Забайкалпожспас».

"Площадь пожара составила 80 га. Перехода огня на чабанскую стоянку не допущено. Пострадавших нет», — отмечают специалисты ведомства.

Ещё одно тревожное сообщение о горении сухой травы в районе села Шехолан поступило глубокой ночью, в 23:30 местного времени. Чуть более часа потребовалось для того, чтобы ликвидировать этот пожар площадью в 10 га. Как и в первом случае, перехода огня на населённый пункт допущено не было. Пострадавших тоже нет.

Всего с начала пожароопасного сезона, по данным на утро 23 апреля, в зоне ответственности ГУ «Забайкалпожспас» было ликвидировано 387 ландшафтных пожаров на общей площади 14 949, 5 га.

Напомним, степные пожары, в результате которых сгорело более ста домов и более 600 человек остались без крова, начались в Забайкалье 19 апреля вместе со шквалистым ветром. Штормовое предупреждение, а также режим ЧС действует в регионе и сегодня, 23 апреля.