В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Джакарта, , 10:39 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Индонезии Ариф Будиман заявил, что более 90 сотрудников комитета по подсчету голосов в Индонезии умерли при выполнении своих обязанностей, ещё 374 — заболели, сообщает BBC Indonesia.

«Действительно, работа тяжелая, работа большая, так что да, люди сильно устают. Организаторы выборов часто работают сверхурочно, поэтому мы искали людей физически и психически здоровых», — пояснил Ариф Будиман.

Известно, что на индонезийском сайте новостей Medcom говорится, что причиной заболеваний и гибели большинства сотрудников комиссии стала усталость.

По словам председателя общей избирательной комиссии провинции Западная Ява Рифки Алимубарока, основной причиной усталости является длительность подсчета голосов, который происходит вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Индонезии прошли всеобщие выборы. Жители Индонезии выбирали президента, вице-президента страны и членов парламента. Официальные результаты будут объявлены не раньше 22 мая 2019 года.