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Житель Абакана задержан за финансирование боевиков

Происшествия

Мужчина переводил деньги участнику боевых действий в Сирии

Абакан, 23 апреля 2019, 10:33 — REGNUM  Уголовное дело о содействии террористической деятельности возбуждено в отношении жителя Абакана. Мужчину подозревают в переводе денег боевикам в Сирии, сообщает 23 апреля пресс-служба управления ФСБ по Хакасии.

Установлено, что подозреваемый финансировал группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) путем перевода денежных средств участнику боевых действий в Сирии, уточнили в ФСБ. У мужчины изъяли устройства для связи и банковские карты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае пресекли канал вербовки террористов из числа учащихся вузов. Два студента приговорены к восьми и десяти годам колонии за содействие террористической деятельности. Путем идеологической обработки они подвигли шестерых учащихся отправиться в Афганистан воевать на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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