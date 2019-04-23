Оползень на Ставрополье: два дома признаны непригодными для жилья

Георгиевск, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM Два жилых дома, оказавшихся в зоне оползня в Георгиевске Ставропольского края, признаны непригодными для жилья. Об этом 22 апреля в своем Instagram написал губернатор Владимир Владимиров.

«Продолжаю держать на контроле ситуацию с оползнем в Георгиевске. В его зону попали несколько домов. Пока их жители размещены у родственников и в муниципальной гостинице. Но нужно как можно скорее решать вопрос с денежными компенсациями, чтобы люди могли купить новое жильё. Два дома уже признаны непригодными», — написал Владимиров.

https://www.instagram.com/p/BwkNPNnhPpB/

Он также добавил, что решение в отношении ещё четырех домов в ближайшее время вынесут эксперты, после проведения геологических исследований грунта.

«В беде никого не оставим», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень в Георгиевске сошел 9 апреля, в его зоне оказалось несколько жилых домов по переулку Богданова и на улице Литкентса. Тогда же 15 жителей домов были эвакуированы.

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