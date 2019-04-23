Селевой поток разрушил детский лагерь отдыха в Таджикистане

Душанбе, , 10:26 — REGNUM Лагерь отдыха для детей разрушен селевыми потоками в Варзобском районе Таджикистана, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В министерстве отметили, что селевыми потоками были разрушены три здания детского лагеря для летнего отдыха. Отмечается, что лагерь принадлежит МВД Таджикистана. Водой также уничтожены все пешеходные дорожки лагеря.

Напомним, 21 апреля в Турсунзадевском районе Таджикистана в результате схода селя погиб 16-летний Азизбек Кулов. Подросток отправился на пастбище, несмотря на плохую погоду. Позже его тело было обнаружено местными жителями.

Читайте ранее в этом сюжете: 14 регионов Таджикистана пострадали от схода селевых потоков