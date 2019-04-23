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Селевой поток разрушил детский лагерь отдыха в Таджикистане

Происшествия

Лагерь принадлежит МВД Таджикистана

Душанбе, 23 апреля 2019, 10:26 — REGNUM  Лагерь отдыха для детей разрушен селевыми потоками в Варзобском районе Таджикистана, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

В министерстве отметили, что селевыми потоками были разрушены три здания детского лагеря для летнего отдыха. Отмечается, что лагерь принадлежит МВД Таджикистана. Водой также уничтожены все пешеходные дорожки лагеря.

Напомним, 21 апреля в Турсунзадевском районе Таджикистана в результате схода селя погиб 16-летний Азизбек Кулов. Подросток отправился на пастбище, несмотря на плохую погоду. Позже его тело было обнаружено местными жителями.

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