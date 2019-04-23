ВСУ повредили один жилой дом в ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив около 35 единиц боеприпасов, сообщили 23 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении с позиций ВСУ прилетели десять гранат из АГС. Применялось также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Минеральное, Весёлое, Александровка, Заиченко», — сказано в сообщении.

В посёлке Александровка повреждение получил жилой дом — пострадали кухня, кровля и остекление. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 47 единиц боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома в Петровском районе Донецка.

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