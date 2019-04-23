СКР возбудил уголовные дела по фактам масштабных пожаров в Забайкалье

Чита, , 10:17 — REGNUM СК РФ известил о возбуждении уголовных дел по фактам халатности, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью в результате масштабных пожаров в Забайкалье, следует из официальной информации, опубликованной сайте ведомства.

Конкретные лица, проходящие по данному производству, не называются, но тем не менее отмечено, что для оказания помощи в районные следственные отделы, обслуживающие пострадавшие от пожаров территории, направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

«На местах пожаров следователи-криминалисты совместно с другими специалистами проведут осмотры мест происшествий с применением криминалистической техники. Будут допрошены местные жители, руководители органов местного самоуправления, работники районных администраций, а также должностные лица органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан», — поясняют в СКР.

Напомним, масштабные степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля вместе с шквалистым ветром и потеплением. Огонь быстро перекинулся на строения и чабанские стоянки в Агинском, Дульдургинском, Забайкальском, Балейском, Борзинском, Александрово-Заводском, Ононском, Приаргунском, Оловяннинском и Акшинском районах. Уничтожено около 100 жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. Также огнём уничтожено два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Термические травмы получили 34 человека, восемь из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Только по предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей.

Тем временем шквалистый ветер в Забайкалье не утихает. В регионе введён режим ЧС.