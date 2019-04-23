Глава одного из самых скандальных госучреждений Забайкалья ушёл «по-тихому»

Чита, , 09:48 — REGNUM Глава «Забайкаллесхоза» Николай Никитин ещё 15 апреля покинул свой пост. Сегодня, 23 апреля, эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в правительстве Забайкалья.

Там же пояснили, чиновнику позволили уйти добровольно, несмотря на имеющиеся к нему претензии в части эффективности работы, коррупциногенности и подготовки к пожароопасному сезону 2019 года.

Напомним, краевое государственное специализированное автономное учреждение «Забайкальское лесохозяйственное объединение» создано 10 сентября 2012 года в целях обеспечения осуществления функций по оказанию государственных услуг в сфере лесных отношений. Оно находится в ведомственном подчинении Государственной лесной службы Забайкальского края. Функции учредителя и собственника имущества осуществляют министерство природных ресурсов Забайкальского края и департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

В конце марта 2019 года о неготовности региона к пожароопасному сезону в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил заместитель председателя правительства Андрей Гурулёв. Отмечалось, в частности, что в Могочинском районе наблюдается значительный дефицит пожарных: штат КГСАУ «Забайкаллесхоз» укомплектован лишь наполовину.

Также в неготовности к лесным пожарам признался ранее и глава Забайкалья Александр Осипов.

«Не готовы мы к пожарам или наводнению. Все слабое, техники не хватает, слаженности между работниками нет», — отмечал врио губернатора 21 марта в ходе «Прямой линии с Александром Осиповым».

Читайте также: Власти Забайкалья признали неготовность к лесным пожарам

В феврале 2019 года в здании министерства природных ресурсов Забайкальского края и его подведомственной организации КГСАУ «Забайкаллесхоз» правоохранители провели обыски и изъятие документов, а бывший руководитель КГСАУ «Забайкаллесхоза» Андрей Ремезов был взят под стражу по подозрению в хищении бюджетных средств, перечисленных на тушение пожаров.

Читайте также: В минприроды Забайкальского края и «Забайкаллесхоз» пришли с обысками

Дело в том, что и в 2018 году Забайкалье оказалось фактически не готово к пожароопасному сезону из-за отсутствия людских ресурсов и техники в КГСАУ «Забайкаллесхоз». В конце марта 2018 года прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе этого предприятия. Его работники бесконтрольно проводили отжиги вблизи населённых пунктов, а в отсутствие средств пожаротушения они готовились тушить возгорания вениками.

В 2019 году огненная беда настигла регион 19 апреля: вместе со шквалистым ветром Забайкалье накрыло степными пожарами, многие из которых быстро перекинулись на строения (их сгорело более 100) и чабанские стоянки (уничтожено более 3,6 тыс. голов домашнего скота). Без крова остались более 600 человек, десятки получили термические ожоги.