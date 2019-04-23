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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Красноярске

Происшествия

Столкновение автобуса и грузовика в центре Красноярска не повлекло за собой человеческих жертв

Красноярск, 23 апреля 2019, 09:34 — REGNUM  Столкновение автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров, и грузового фургона, произошло в Красноярске, 23 апреля заявил представитель регионального ГИБДД.

ДТП, случившееся по вине водителя грузовика, произошло на улице Ленина в 09:30, то есть в 05:30 по московскому времени.

Сотрудник ГИБДД сообщил: «грузовой фургон с мороженным при повороте не соблюдал интервал движения, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом». Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП, произошедшее 23 апреля в городе Орск Оренбургской области привело к человеческим жертвам. Сбитый микроавтобусом 12-летний мальчик ещё до приезда скорой помощи скончался на месте происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье микроавтобус сбил насмерть 12-летнего подростка

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Дорожно-транспортные происшествия
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