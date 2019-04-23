Коломбо, Шри-Ланка, , 09:29 — REGNUM

В связи с обнаружением подозрительной посылки в Коломбо были задержаны поезда и началась эвакуация. Об этом 23 апреля сообщает Sinhala Adaderana.

Служба безопасности проводит проверку на железнодорожной станции в крупном районе Коломбо — Коллупитии. Там была обнаружена подозрительная посылка. Сообщается, что район был оцеплен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупная серия терактов. В результате чего погибло 310 человек, раненых — около 500 человек.

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