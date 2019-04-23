Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован на Филиппинах

Манила, , 09:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано на территории Филиппин 23 апреля. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на расстоянии 37 км к северо-востоку от города Катбалоган. Эпицентр залегал на глубине 86 км.

Катбалоган является центром провинции Самар, расположенной на юго-западе одноименного острова. Город населяют немногим более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля толчок магнитудой 6,3 произошел на острове Лусон на Филиппинах, погибли 11 человек. В столице страны Маниле из-за землетрясения вылилась вода, наполнявшая бассейн на крыше небоскреба.

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