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Боевики ИГИЛ* напали на деревню в иракской провинции Ниневия

Происшествия

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 23 апреля 2019, 08:57 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на деревню в иракской провинции Ниневия, сообщает 23 апреля Kurdistan24.

Террористы подожгли несколько домов и были вынуждены бежать после столкновений с сотрудниками правопорядка. Местные жители покинули свои дома, опасаясь бандитов.

Ранее законодатели провинции обратились к правительству страны с просьбой о помощи, отмечая возросшую активность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы продолжают терроризировать страну, перейдя к партизанской тактике ведения боевых действий.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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