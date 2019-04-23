Пятерых жительниц Приангарья подозревают в занятии проституцией

Иркутск, , 08:55 — REGNUM В одной из саун Иркутска оперативники задержали пять девушек в возрасте от 20 до 27 лет, которые оказывали посетителям услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Видео и информацию об этом инциденте распространило сегодня, 23 апреля, ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Операцию по задержанию сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями СУ СКР по Иркутской области и при поддержке СОБР Управления Росгвардии проводили в минувшие выходные.

Теперь следствию предстоит установить всех лиц, причастных к организации интимного бизнеса.

Напомним, деятельность фирм, предоставлявших услуги интимного характера с вовлечением несовершеннолетних, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2019 года. Двум руководителям фирм, а также молодому человеку, осуществлявшему силовую поддержку, уже предъявлены обвинения, предусмотренные п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией, с угрозой применения насилия и использованием для занятия проституцией несовершеннолетних») и ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего»).