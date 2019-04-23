Орск, Оренбургская область, , 08:30 — REGNUM

В Орске Оренбургской области микроавтобус сбил 12-летнего пешехода. Мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Трагедия произошла на прилегающей территории магазина самообслуживания. По информации свидетелей происшествия, мальчик присел завязать шнурки на парковке. Водитель автобуса не увидел школьника и наехал на него, информирует о подробностях портал ria56.ru.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, в 2018 году на дорогах региона в результате ДТП погибли 273 человека, в том числе семь детей. По данным региональной Госавтоинспекции, потери в дорожных авариях детей сократились на 30%, в 2017 году погибли 10 детей.

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