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В Квебеке из-за наводнения 1700 жителей покинули свои дома

Происшествия

2549 домов были затоплены

Квебек, Канада, 23 апреля 2019, 08:00 — REGNUM  Начавшееся из-за весенней оттепели и дождей наводнение затронуло 2500 семей в Квебеке. Об этом сообщает CBC.

Из-за наводнения в воскресенье, 21 апреля, пострадали жители 51 муниципалитета, в том числе в районе Монреаля. В общей сложности 2549 домов были затоплены, а еще 1565 домов были изолированы — размыло дороги. Жертвой наводнения в Понтьяке стала 70-летняя женщина.

Военнослужащие строят заграждения из мешков с песком, поскольку местные власти предупредили, что паводковые воды, вероятно, продолжат расти из-за потепления и дождей. Над защитой от подтопления также работают сотни волонтеров и муниципальных служащих.

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Наводнения
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