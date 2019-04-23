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Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 11

Происшествия

В настоящее время спасатели извлекают людей из-под завалов

Манила, 23 апреля 2019, 07:33 — REGNUM  В результате землетрясения на Филиппинах погибли 11 человек, сообщает газета Manila Bulletin.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 22 апреля на острове Лусон, погибли 11 человек, еще десятки получили ранения. Кроме того, около 30 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время спасатели извлекают людей из-под завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очевидцы опубликовали видеокадры того, как вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения.

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Землетрясения
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