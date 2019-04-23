Пыльные бури накрыли выжженные пожарами территории Забайкалья

Краснокаменск, Забайкальский край, , 07:34 — REGNUM Выжженные степными пожарами территории Забайкалья постигла новая напасть. Как сообщает сегодня, 23 апреля, ИА «Чита.ру» со ссылкой на многочисленные свидетельства очевидцев, районы на юго-востоке Забайкальского края накрыло пыльными бурями.

На сильный ветер, который несёт в жилые дома песок, пыль и пепел из степи, жалуются жители приграничного рабочего посёлка Забайкальск. Также по их словам, пыльная буря накрыла трассу в соседний город Краснокаменск. По свидетельству одного из участников группы «Инцидент Краснокаменск», лишь чудом не пострадали люди и автомобиль возле здания банка: сильный ветер сорвал тяжелую металлическую рекламную вывеску, и она упала в миллиметрах от припаркованного автомобиля.

«На дорогу падают сухие ветки от тополей и линии связи (в третьем микрорайоне на проезжую часть упал кабель)», — информируют в группе «ВК».

Заложниками стихии стали сейчас и российские туристы, находящиеся в расположенном на китайской стороне приграничном городе Маньчжурия, где небо заволокли облака из песка и гари.

Тем временем забайкальские синоптики передали штормовое предупреждение: в ближайшие часы и до конца дня 23 апреля в южной половине края ожидается очень сильный ветер с порывами 25−28 м/с.

Напомним, масштабные пожары в Забайкальском крае начались 19 апреля, после того как регион накрыло штормовым ветром. Огонь степных пожаров быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова. В регионе действует режим ЧС. В ближайшие дни край планирует посетить российский президент Владимир Путин.