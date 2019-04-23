ВСУ семь раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 07:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили 23 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Молодежное, Первомайск, Сокольники и Фрунзе.

Калиново ВСУ обстреляли дважды, выпустив в общей сложности 25 мин калибра 120 мм. Населённый пункт Молодёжное обстреляли из вооружения БМП.

По Первомайску украинские силовики выпустили 15 мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП и гранатомёты СПГ. В направлении Сокольников была выпущена одна мина калибра 120 мм.

Населённый пункт Фрунзе обстреляли из 82-мм миномётов, гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР более 100 различных боеприпасов, обстреляв три населённых пункта.

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