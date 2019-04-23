Младенец скончался на борту самолета AirAsia по пути в Австралию

Перт, Австралия, , 07:30 — REGNUM Двухмесячный ребенок скончался во время перелета в Австралию на борту самолета компании AirAsia, передает канал n-tv.

Трагедия произошла на борту авиалайнера, следовавшего рейсом Куала-Лумпур (Малайзия) — Перт (Австралия) 21 апреля. Двухмесячная дочь семейной пары из Саудовской Аравии вела себя беспокойно и не переставала плакать. Девочка умерла на руках женщины, предложившей помощь. По словам очевидцев, за два с половиной часа до посадки в самолете царил хаос. Полиция сообщает, что в смерти ребенка нет криминального следа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в штате Техас (США) при заходе на посадку легкомоторного самолета погибли шесть человек.

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