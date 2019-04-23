В Чите задержали мужчину, подозреваемого в развращении детей

Чита, , 06:51 — REGNUM В Чите задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Отмечается, что ловить злоумышленника стали после нескольких зарегистрированных фактов развратных действий в отношении несовершеннолетних. Вниманию сотрудников была подвергнута вся территория Черновского района Читы.

«Неизвестный мужчина около детских образовательных учреждений и во дворах домов обращался к школьникам с непристойными предложениями», — пояснили правоохранители.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбудили по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ближайшее время следователям и полицейским предстоит установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Напомним, в марте 2019 года екатеринбургские следователи смогли задержать потенциального педофила, который подозревается в развратных действиях над двумя девочками 8 и 9 лет. Мужчина «караулил» детей у аллеи по ул. Опалихинская. Оба ребёнка заявили о случившимся родителям, после чего те мгновенно обратились в полицию.

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